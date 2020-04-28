***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2020 15:30
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.983.156 19.212.741
Net Dönem Karı (Zararı)
6.779.742 3.954.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.082.505 -654.297
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.714.178 -4.409.698
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-422.512 -145.645
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.054.185 3.901.046
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.394.571 11.503.135
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.197.973 -458.430
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.801 -72.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.207.399 12.033.800
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.697.334 14.803.043
Alınan Faiz
12 5.714.178 4.409.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.305.905 -19.355.549
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.776.405 15.035.515
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -18.205.141 -33.911.200
Alınan Krediler
-265.359 -479.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.322.749 -142.808
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
422.512 145.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.745.261 2.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.807 a Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.749.068 3.807
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.600.423 1.369.444
Diğer Alacaklar
5 33.006
Finansal Varlıklar
19 32.171.272 25.018.058
TOPLAM VARLIKLAR
36.520.763 26.424.315
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
6 265.359
Diğer Borçlar
5 51.247 40.446
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.247 305.805
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 36.469.516 26.118.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.118.510 41.039.990
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.779.742 3.954.205
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.776.405 15.035.515
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.205.141 -33.911.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.469.516 26.118.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.714.178 4.409.698
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.219.556 -3.979.724
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.054.185 3.901.046
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 422.512 145.645
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.302.061 4.476.665
Yönetim Ücretleri
8 -434.707 -446.535
Saklama Ücretleri
8 -40.930 -38.757
Denetim Ücretleri
8 -5.737 -5.718
Kurul Ücretleri
8 -5.976 -5.653
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.237 -18.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.732 -7.471
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-522.319 -522.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.779.742 3.954.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.779.742 3.954.205
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 6.779.742 3.954.205
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840780
BIST