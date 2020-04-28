***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.983.156 19.212.741Net Dönem Karı (Zararı)6.779.742 3.954.205NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.082.505 -654.297Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.714.178 -4.409.698Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-422.512 -145.645Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 2.054.185 3.901.046İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.394.571 11.503.135Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.197.973 -458.430Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.801 -72.235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.207.399 12.033.800FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.697.334 14.803.043Alınan Faiz12 5.714.178 4.409.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.305.905 -19.355.549Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 21.776.405 15.035.515Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -18.205.141 -33.911.200Alınan Krediler-265.359 -479.864YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.322.749 -142.808Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi422.512 145.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.745.261 2.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.807 a Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.749.068 3.807Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 2.600.423 1.369.444Diğer Alacaklar5 33.006Finansal Varlıklar19 32.171.272 25.018.058TOPLAM VARLIKLAR36.520.763 26.424.315YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler6 265.359Diğer Borçlar5 51.247 40.446TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)51.247 305.805TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 36.469.516 26.118.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.118.510 41.039.990Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 6.779.742 3.954.205Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 21.776.405 15.035.515Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -18.205.141 -33.911.200TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)36.469.516 26.118.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.714.178 4.409.698Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.219.556 -3.979.724Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -2.054.185 3.901.046Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 422.512 145.645ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.302.061 4.476.665Yönetim Ücretleri8 -434.707 -446.535Saklama Ücretleri8 -40.930 -38.757Denetim Ücretleri8 -5.737 -5.718Kurul Ücretleri8 -5.976 -5.653Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.237 -18.326Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.732 -7.471ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-522.319 -522.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.779.742 3.954.205NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.779.742 3.954.205DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 6.779.742 3.954.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840780BIST