***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI147.662.491 -18.471.938Net Dönem Karı (Zararı)7.589.790 40.801.757NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-31.145.619 -52.219.644Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.970.380 -16.913.260Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-68.326.657 -18.036.618Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 46.151.418 -17.269.766İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER162.247.940 -23.967.311Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.850.977 4.822.673Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-227.567 -571.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler156.624.530 -28.218.741FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR138.692.111 -35.385.198Alınan Temettü12 1.471.372 2.170.201Alınan Faiz12 7.499.008 14.743.059FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-221.736.014 -2.613.172Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 66.915.837 34.481.524Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -288.651.851 -37.094.696YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.073.523 -21.085.110Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi68.326.657 18.036.618NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.746.866 -3.048.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 5.746.866 8.795.358DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0 5.746.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 5.746.866Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 5.313.608Takas Alacakları5 537.369Finansal Varlıklar18 202.775.948TOPLAM VARLIKLAR0 214.373.791YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 227.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 227.567TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 0 214.146.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)214.146.224 175.957.639Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.589.790 40.801.757Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 66.915.837 34.481.524Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -288.651.851 -37.094.696TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 214.146.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.499.008 14.743.059Temettü Gelirleri12 1.471.372 2.170.201Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -20.041.967 -8.672.123Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -46.151.418 17.269.766Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri68.326.657 18.036.618Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 8 132ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.103.660 43.547.653Yönetim Ücretleri8 -1.412.211 -2.157.277Saklama Ücretleri8 -230.652 -265.145Denetim Ücretleri8 -24.752 -22.343Kurul Ücretleri8 -20.342 -40.087Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.813.332 -51.645Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -12.581 -209.399ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.513.870 -2.745.896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.589.790 40.801.757NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.589.790 40.801.757DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 7.589.790 40.801.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928054BIST