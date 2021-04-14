***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
14.04.2021 15:54
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.662.491 -18.471.938
Net Dönem Karı (Zararı)
7.589.790 40.801.757
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.145.619 -52.219.644
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.970.380 -16.913.260
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-68.326.657 -18.036.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 46.151.418 -17.269.766
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
162.247.940 -23.967.311
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.850.977 4.822.673
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-227.567 -571.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
156.624.530 -28.218.741
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
138.692.111 -35.385.198
Alınan Temettü
12 1.471.372 2.170.201
Alınan Faiz
12 7.499.008 14.743.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-221.736.014 -2.613.172
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 66.915.837 34.481.524
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -288.651.851 -37.094.696
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.073.523 -21.085.110
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
68.326.657 18.036.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.746.866 -3.048.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.746.866 8.795.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0 5.746.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.746.866
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.313.608
Takas Alacakları
5 537.369
Finansal Varlıklar
18 202.775.948
TOPLAM VARLIKLAR
0 214.373.791
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 227.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 227.567
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 0 214.146.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
214.146.224 175.957.639
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.589.790 40.801.757
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 66.915.837 34.481.524
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -288.651.851 -37.094.696
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 214.146.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.499.008 14.743.059
Temettü Gelirleri
12 1.471.372 2.170.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -20.041.967 -8.672.123
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -46.151.418 17.269.766
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
68.326.657 18.036.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8 132
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.103.660 43.547.653
Yönetim Ücretleri
8 -1.412.211 -2.157.277
Saklama Ücretleri
8 -230.652 -265.145
Denetim Ücretleri
8 -24.752 -22.343
Kurul Ücretleri
8 -20.342 -40.087
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.813.332 -51.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -12.581 -209.399
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.513.870 -2.745.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.589.790 40.801.757
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.589.790 40.801.757
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 7.589.790 40.801.757
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928054
BIST