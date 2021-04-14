***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.051.327 -11.027.523Net Dönem Karı (Zararı)7.718.396 10.012.337NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.478.755 -7.747.179Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.135.844 -5.802.689Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -299.764 -447.756Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.043.147 -1.496.734İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.675.842 -19.095.370Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler126.064 -3.977.272Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-721.737 2.047.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.271.515 -17.165.478FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.915.483 -16.830.212Alınan Faiz12 5.135.844 5.802.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.460.482 11.206.835Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 17.657.910 17.869.648Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -31.118.392 -6.662.813YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.409.155 179.312Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi299.764 447.756NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.109.391 627.068DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.467.788 840.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 358.397 1.467.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 358.397 1.467.788Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 4.866.173 4.206.260Takas Alacakları5 1.324.860 2.110.837Finansal Varlıklar19 38.896.018 44.124.386TOPLAM VARLIKLAR45.445.448 51.909.271YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.305.402 2.021.579Diğer Borçlar5 63.963 69.523TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.369.365 2.091.102TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 44.076.083 49.818.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)49.818.169 28.598.997Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 7.718.396 10.012.337Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 17.657.910 17.869.648Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -31.118.392 -6.662.813TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)44.076.083 49.818.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.135.844 5.802.689Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -2.685.324 2.996.451Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.043.147 1.496.734Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri299.764 447.756Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 24 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.793.455 10.743.632Yönetim Ücretleri8 -721.495 -564.723Saklama Ücretleri8 -102.495 -47.915Denetim Ücretleri8 -8.173 -5.736Kurul Ücretleri8 -9.706 -8.205Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -229.359 -96.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.831 -8.402ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.075.059 -731.295ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.718.396 10.012.337NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.718.396 10.012.337DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 7.718.396 10.012.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928055BIST