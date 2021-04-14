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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

14.04.2021 15:54



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.051.327 -11.027.523
Net Dönem Karı (Zararı)
7.718.396 10.012.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.478.755 -7.747.179
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.135.844 -5.802.689
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -299.764 -447.756
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.043.147 -1.496.734
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.675.842 -19.095.370
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
126.064 -3.977.272
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-721.737 2.047.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.271.515 -17.165.478
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.915.483 -16.830.212
Alınan Faiz
12 5.135.844 5.802.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.460.482 11.206.835
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.657.910 17.869.648
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -31.118.392 -6.662.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.409.155 179.312
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
299.764 447.756
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.109.391 627.068
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.467.788 840.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 358.397 1.467.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 358.397 1.467.788
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.866.173 4.206.260
Takas Alacakları
5 1.324.860 2.110.837
Finansal Varlıklar
19 38.896.018 44.124.386
TOPLAM VARLIKLAR
45.445.448 51.909.271
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.305.402 2.021.579
Diğer Borçlar
5 63.963 69.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.369.365 2.091.102
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 44.076.083 49.818.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
49.818.169 28.598.997
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.718.396 10.012.337
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.657.910 17.869.648
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -31.118.392 -6.662.813
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.076.083 49.818.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.135.844 5.802.689
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.685.324 2.996.451
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.043.147 1.496.734
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
299.764 447.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 24 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.793.455 10.743.632
Yönetim Ücretleri
8 -721.495 -564.723
Saklama Ücretleri
8 -102.495 -47.915
Denetim Ücretleri
8 -8.173 -5.736
Kurul Ücretleri
8 -9.706 -8.205
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -229.359 -96.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.831 -8.402
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.075.059 -731.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.718.396 10.012.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.718.396 10.012.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 7.718.396 10.012.337



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928055


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