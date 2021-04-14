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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

14.04.2021 15:54



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.283.126
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.339.935
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
541.628
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -191.803
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -905.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.638.646
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.658.701
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.685.398
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.457.008
Alınan Faiz
12 173.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.831.870
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 57.831.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.548.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
905.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.453.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 12.453.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 12.471.880
Finansal Varlıklar
19 44.046.752
TOPLAM VARLIKLAR
56.518.632
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 -8,00  
Altın Gr. 453 453 -1,96  
Cumhuriyet 3.006 3.051 -24,00  
Tam 2.983 3.061 -32,99  
Yarım 1.442 1.481 -15,95  
Çeyrek 723 740 -7,98  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 -0,07  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 -0,04  
B. Petrol 65,00 65,00 1,33  
Seans Raporu 16:17
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