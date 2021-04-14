***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.283.126Net Dönem Karı (Zararı)-1.339.935NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER541.628Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -191.803Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -905.215Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.638.646İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.658.701Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.685.398FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.457.008Alınan Faiz12 173.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.831.870Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 57.831.870YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.548.744Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi905.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.453.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 12.453.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 12.471.880Finansal Varlıklar19 44.046.752TOPLAM VARLIKLAR56.518.632YÜKÜMLÜL