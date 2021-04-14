***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.025.588 -1.983.156Net Dönem Karı (Zararı)4.118.866 6.779.742NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.735.579 -4.082.505Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.022.715 -5.714.178Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -176.937 -422.512Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 464.073 2.054.185İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.619.586 -10.394.571Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.596.680 -1.197.973Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.505 10.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.221.771 -9.207.399FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.002.873 -7.697.334Alınan Faiz12 6.022.715 5.714.178FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.877.011 3.305.905Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 38.434.424 21.776.405Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -50.311.435 -18.205.141Alınan Krediler-265.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.851.423 1.322.749Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi176.937 422.512NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.674.486 1.745.261DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.749.068 3.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 74.582 1.749.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 74.582 1.749.068Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 4.216.742 2.600.423Takas Alacakları5 980.361Finansal Varlıklar19 23.485.428 32.171.272TOPLAM VARLIKLAR28.757.113 36.520.763YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 45.742 51.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.742 51.247TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 28.711.371 36.469.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)36.469.516 26.118.510Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.118.866 6.779.742Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 38.434.424 21.776.405Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -50.311.435 -18.205.141TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)28.711.371 36.469.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.022.715 5.714.178Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -970.316 3.219.556Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -464.073 -2.054.185Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 176.937 422.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 9ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.765.272 7.302.061Yönetim Ücretleri8 -477.166 -434.707Saklama Ücretleri8 -81.698 -40.930