***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
14.04.2021 15:59
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.025.588 -1.983.156
Net Dönem Karı (Zararı)
4.118.866 6.779.742
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.735.579 -4.082.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.022.715 -5.714.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -176.937 -422.512
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 464.073 2.054.185
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.619.586 -10.394.571
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.596.680 -1.197.973
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.505 10.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.221.771 -9.207.399
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.002.873 -7.697.334
Alınan Faiz
12 6.022.715 5.714.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.877.011 3.305.905
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 38.434.424 21.776.405
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -50.311.435 -18.205.141
Alınan Krediler
-265.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.851.423 1.322.749
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
176.937 422.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.674.486 1.745.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.749.068 3.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 74.582 1.749.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 74.582 1.749.068
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.216.742 2.600.423
Takas Alacakları
5 980.361
Finansal Varlıklar
19 23.485.428 32.171.272
TOPLAM VARLIKLAR
28.757.113 36.520.763
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 45.742 51.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.742 51.247
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 28.711.371 36.469.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.469.516 26.118.510
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.118.866 6.779.742
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 38.434.424 21.776.405
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -50.311.435 -18.205.141
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
28.711.371 36.469.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.022.715 5.714.178
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -970.316 3.219.556
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -464.073 -2.054.185
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 176.937 422.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.765.272 7.302.061
Yönetim Ücretleri
8 -477.166 -434.707
Saklama Ücretleri
8 -81.698 -40.930