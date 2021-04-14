***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-819.828 2.795.112Net Dönem Karı (Zararı)2.916.826 1.874.215NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-983.859 -1.810.913Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -208.459 -293.795Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-14.448Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -775.400 -1.502.670İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.961.254 2.438.015Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-16.664 654.551Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.020 -1.388.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.951.610 3.172.040FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.028.287 2.501.317Alınan Faiz12 208.459 293.795FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI819.448 -2.809.275Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 8.781.889 2.913.316Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -7.962.441 -5.722.591YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-380 -14.163Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.448NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-380 285DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.088 803DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 708 1.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 708 1.088Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 358.843 338.274Diğer Alacaklar5 3.905Finansal Varlıklar19 10.624.082 6.897.072TOPLAM VARLIKLAR10.983.633 7.240.339YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.721Diğer Borçlar5 32.251 22.510TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.251 25.231TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 10.951.382 7.215.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)7.215.108 8.150.168Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.916.826 1.874.215Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 8.781.889 2.913.316Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -7.962.441 -5.722.591TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.951.382 7.215.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 208.459 293.795Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.229.953 328.301Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 775.400 1.502.670Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri14.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.213.814 2.139.218Yönetim Ücretleri8 -239.191 -174.286Saklama Ücretleri8 -29.608 -14.800Denetim Ücretleri8 -8.369 -5.736Kurul Ücretleri8 -1.751 -1.250Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17.972 -68.738Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -97 -193ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-296.988 -265.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.916.826 1.874.215NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.916.826 1.874.215DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 2.916.826 1.874.215http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928075BIST