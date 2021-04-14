***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
14.04.2021 16:04
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-819.828 2.795.112
Net Dönem Karı (Zararı)
2.916.826 1.874.215
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-983.859 -1.810.913
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -208.459 -293.795
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -775.400 -1.502.670
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.961.254 2.438.015
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.664 654.551
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.020 -1.388.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.951.610 3.172.040
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.028.287 2.501.317
Alınan Faiz
12 208.459 293.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
819.448 -2.809.275
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.781.889 2.913.316
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.962.441 -5.722.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-380 -14.163
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-380 285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.088 803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 708 1.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 708 1.088
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 358.843 338.274
Diğer Alacaklar
5 3.905
Finansal Varlıklar
19 10.624.082 6.897.072
TOPLAM VARLIKLAR
10.983.633 7.240.339
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.721
Diğer Borçlar
5 32.251 22.510
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.251 25.231
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 10.951.382 7.215.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.215.108 8.150.168
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.916.826 1.874.215
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.781.889 2.913.316
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -7.962.441 -5.722.591
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.951.382 7.215.108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 208.459 293.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.229.953 328.301
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 775.400 1.502.670
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.213.814 2.139.218
Yönetim Ücretleri
8 -239.191 -174.286
Saklama Ücretleri
8 -29.608 -14.800
Denetim Ücretleri
8 -8.369 -5.736
Kurul Ücretleri
8 -1.751 -1.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.972 -68.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -97 -193
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-296.988 -265.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.916.826 1.874.215
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.916.826 1.874.215
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 2.916.826 1.874.215
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928075
BIST