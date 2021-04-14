***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.023.509 -790.160Net Dönem Karı (Zararı)53.525.821 6.056.902NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-61.191.102 2.599.064Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -12.884.915 -2.759.944Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -8.493.923 -1.105.458Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -39.812.264 6.464.466İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-95.243.143 -12.206.070Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.258.719 -1.002.297Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.441.130 -202.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-97.425.554 -11.000.790FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-102.908.424 -3.550.104Alınan Temettü1.364.972 27.162Alınan Faiz12 11.519.943 2.732.782FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.655.355 945.050Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 278.636.114 19.874.386Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -166.980.759 -18.555.825Alınan Krediler-373.511YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.631.846 154.890Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.493.923 1.105.458NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.125.769 1.260.348DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.334.933 74.585DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 31.460.702 1.334.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 31.460.702 1.334.933Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7 5.548.743 1.532.901Takas Alacakları5 1.320.060 77.183Finansal Varlıklar19 163.495.001 26.257.183TOPLAM VARLIKLAR201.824.506 29.202.200YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.697.628 25.053Finansal Yükümlülükler5 4.530.986Diğer Borçlar20 278.814 41.245TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.507.428 66.298TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 194.317.078 29.135.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)29.135.902 21.760.439Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 53.525.821 6.056.902Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 278.636.114 19.874.386Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -166.980.759 -18.555.825TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)194.317.078 29.135.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 11.519.943 2.732.782Temettü Gelirleri12 1.364.972 27.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -3.520.014 9.129.877Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 39.812.264 -6.464.466Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 8.493.923 1.105.458Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.285 33ESAS FAALİYET GELİRLERİ57.676.373 6.530.846Yönetim Ücretleri8 -1.959.140 -362.891Saklama Ücretleri8 -261.024 -64.705Denetim Ücretleri8 -8.357 -5.735Kurul Ücretleri8 -31.508 -5.230Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.853.099 -11.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -37.424 -23.675ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.150.552 -473.944ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.525.821 6.056.902NET DÖNEM KARI (ZARARI)53.525.821 6.056.902DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10 53.525.821 6.056.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928086BIST