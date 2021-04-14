***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
14.04.2021 16:14
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.023.509 -790.160
Net Dönem Karı (Zararı)
53.525.821 6.056.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-61.191.102 2.599.064
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.884.915 -2.759.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.493.923 -1.105.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -39.812.264 6.464.466
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-95.243.143 -12.206.070
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.258.719 -1.002.297
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.441.130 -202.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-97.425.554 -11.000.790
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-102.908.424 -3.550.104
Alınan Temettü
1.364.972 27.162
Alınan Faiz
12 11.519.943 2.732.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.655.355 945.050
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 278.636.114 19.874.386
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -166.980.759 -18.555.825
Alınan Krediler
-373.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.631.846 154.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.493.923 1.105.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.125.769 1.260.348
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.334.933 74.585
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 31.460.702 1.334.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 31.460.702 1.334.933
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.548.743 1.532.901
Takas Alacakları
5 1.320.060 77.183
Finansal Varlıklar
19 163.495.001 26.257.183
TOPLAM VARLIKLAR
201.824.506 29.202.200
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.697.628 25.053
Finansal Yükümlülükler
5 4.530.986
Diğer Borçlar
20 278.814 41.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.507.428 66.298
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 194.317.078 29.135.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.135.902 21.760.439
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 53.525.821 6.056.902
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 278.636.114 19.874.386
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -166.980.759 -18.555.825
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
194.317.078 29.135.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 11.519.943 2.732.782
Temettü Gelirleri
12 1.364.972 27.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -3.520.014 9.129.877
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 39.812.264 -6.464.466
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 8.493.923 1.105.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.285 33
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.676.373 6.530.846
Yönetim Ücretleri
8 -1.959.140 -362.891
Saklama Ücretleri
8 -261.024 -64.705
Denetim Ücretleri
8 -8.357 -5.735
Kurul Ücretleri
8 -31.508 -5.230
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.853.099 -11.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -37.424 -23.675
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.150.552 -473.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.525.821 6.056.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.525.821 6.056.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 53.525.821 6.056.902
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928086
BIST