***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
14.04.2021 16:14
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.821.762 -19.739.713
Net Dönem Karı (Zararı)
13.291.263 9.769.541
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.493.704 -10.398.460
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.506.492 -2.623.052
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.877.635 -1.579.368
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.890.423 -6.196.040
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
26.517.711 -21.733.846
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
316.080 -303.888
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
903.271 -7.870.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.298.360 -13.559.097
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
25.315.270 -22.362.765
Alınan Faiz
12 2.506.492 2.623.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.285.973 5.504.413
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 36.316.118 24.963.218
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -79.602.091 -19.458.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.464.211 -14.235.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.877.635 1.579.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET A