***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.821.762 -19.739.713Net Dönem Karı (Zararı)13.291.263 9.769.541NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.493.704 -10.398.460Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.506.492 -2.623.052Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -13.877.635 -1.579.368Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.890.423 -6.196.040İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER26.517.711 -21.733.846Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler316.080 -303.888Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler903.271 -7.870.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler25.298.360 -13.559.097FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR25.315.270 -22.362.765Alınan Faiz12 2.506.492 2.623.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.285.973 5.504.413Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 36.316.118 24.963.218Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -79.602.091 -19.458.805YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.464.211 -14.235.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.877.635 1.579.368NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET A