***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 15:05
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868988
BIST
16:251.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:257,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,4070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3825
En Düşük
7,3269
16:258,7331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7331
En Düşük
8,6435
16:25463,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,24
|Açılış
|: 463,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,76
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.911.141
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.195.650
|% 9,97
|
|RTALB
|47,28
|1.037.387.265
|% 9,95
|
|AKSEN
|5,09
|151.966.488
|% 9,94
|
|RALYH
|16,11
|3.023.356
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.187.386
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|19.068.811
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|47,28
|1.037.387.265
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,98
|930.232.243
|% 0,00
|
|THYAO
|11,10
|732.218.381
|% -0,36
|
|TUPRS
|78,55
|550.355.007
|% 0,19
|
|ASELS
|17,20
|502.523.053
|% -2,22
|
|EKGYO
|1,98
|930.232.243
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|158.804.506
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,06
|275.960.439
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,47
|164.053.642
|% -1,34
|
|KRDMD
|2,77
|309.120.187
|% -1,42
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3789
|7,3825
|% 0,57
|
|Euro
|8,7258
|8,7331
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6558
|9,7042
|% 0,99
|
|Frank
|8,0757
|8,1243
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,49
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,72
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|33,74
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|16,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,17
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,15
|