***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.03.2021 14:27
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921416
BIST
16:221.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:228,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0970
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:229,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0877
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:22454,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,29
|Açılış
|: 454,21
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:22
|TRILC
|50,40
|179.972.015
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.871
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.045
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.794.224
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|563.572.564
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|DOHOL
|3,31
|354.605.124
|% 2,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1727
|8,1773
|% 1,20
|
|Euro
|9,6411
|9,6494
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2991
|11,3558
|% 1,70
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 1,46
|
|Riyal
|2,1786
|2,1895
|% 1,42
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,42
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|32,00
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,34
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 86 artarak (% 0.55 ) 1, 430
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16:33PAGYO
Yüzde 6.42 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 108, 306 adet işlem
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16:32RALYH
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 590, 056 adet işlem
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16:28XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 13, 542.00 milyon TL de
-
16:28PAGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 076 adet işlem