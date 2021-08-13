***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 14:51
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957943
BIST
14:451.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
14:458,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
14:4510,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
14:45483,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,24
|Açılış
|: 483,59
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler14:45
|VKING
|7,60
|4.325.824
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.607.779
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.106.990
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.971.219
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.825.539
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|16,00
|8.125.135
|% -5,04
|
|MIPAZ
|4,28
|19.085.753
|% -4,46
|
|GARAN
|9,32
|857.861.051
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,32
|686.691.797
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|502.107.803
|% 2,02
|
|TUPRS
|99,80
|458.885.903
|% 1,53
|
|THYAO
|12,43
|363.448.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|255.731.314
|% -0,80
|
|GARAN
|9,32
|857.861.051
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,32
|686.691.797
|% 2,46
|
|SISE
|8,59
|502.107.803
|% 2,02
|
|TSKB
|1,34
|74.945.128
|% 3,08
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5454
|8,5502
|% 0,11
|
|Euro
|10,0315
|10,0604
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7776
|11,8366
|% 0,15
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2720
|2,2834
|% 0,06
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|6,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|6,38
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|3,09
|
|Çeyrek
|775
|793
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|-0,15
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:55ARENA
Yüzde 7.45 oranında artışla 10.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 259, 855 adet işlem
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14:53YUNSA
Yüzde 4.73 oranında artışla 11.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 036, 487 adet işlem
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14:52XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 7, 460.00 milyon TL de
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14:52GSDDE
Yüzde 9.82 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 490, 682 adet işlem
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14:51OZKGY
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 417, 307 adet işlem