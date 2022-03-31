***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.03.2022 16:35
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014549
BIST
16:522.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,92
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:5214,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0335
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6866
En Düşük
14,5922
16:5216,2993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0548
|Açılış
|: 16,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:52916,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,21
|Açılış
|: 916,21
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,81
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:50
|AYCES
|72,05
|5.285.943
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.141.833
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.865.703
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.924.152
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,17
|142.098.221
|% -8,16
|
|AKFGY
|3,21
|323.452.252
|% -7,76
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GLBMD
|5,67
|8.101.955
|% -4,71
|
|THYAO
|32,46
|3.855.347.613
|% 0,87
|
|GARAN
|12,25
|2.535.224.360
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,23
|1.934.778.445
|% 1,87
|
|SISE
|15,24
|1.137.667.947
|% 0,73
|
|TUPRS
|213,50
|1.032.821.577
|% 3,44
|
|ODAS
|1,73
|406.369.177
|% 2,98
|
|GARAN
|12,25
|2.535.224.360
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,09
|765.541.736
|% -0,73
|
|KARSN
|5,55
|996.214.265
|% 4,52
|
|KRDMD
|15,23
|1.934.778.445
|% 1,87
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6797
|14,6829
|% 0,20
|
|Euro
|16,2936
|16,3060
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,2218
|19,3182
|% 0,11
|
|Frank
|15,8216
|15,9169
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9013
|3,9208
|% 0,14
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|8,51
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|31,47
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|15,23
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,53
|