***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.04.2022 11:50
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.03.2022 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024176
BIST
13:432.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,30
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:4314,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0279
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8265
En Düşük
14,7775
13:4315,7334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0132
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:43903,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,51
|Açılış
|: 903,84
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:41
|UFUK
|25,96
|1.432.966
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.146.123
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.732.126
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,33
|34.569.224
|% -7,47
|
|SAFKR
|7,28
|56.608.819
|% -7,02
|
|GENTS
|4,06
|10.493.102
|% -5,36
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|THYAO
|38,68
|2.113.589.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|14,80
|1.379.128.581
|% 1,02
|
|EREGL
|33,42
|1.216.228.205
|% 1,03
|
|SISE
|17,50
|1.065.998.488
|% -0,62
|
|ASELS
|25,02
|989.995.360
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,60
|672.629.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|966.731.018
|% -1,21
|
|ODAS
|2,37
|319.926.660
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|177.186.196
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,80
|1.379.128.581
|% 1,02
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8206
|14,8267
|% 0,19
|
|Euro
|15,7245
|15,7381
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,6032
|18,6964
|% 0,29
|
|Frank
|15,3181
|15,4104
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9398
|3,9596
|% 0,19
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,52
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.988
|6.137
|-30,73
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,87
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,82
|