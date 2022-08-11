***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2022Açıklamalar01.01.2022 - 30.06.2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054526BIST