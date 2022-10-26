***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 15:07
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074306
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2124
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7632
En Düşük
18,4735
18:05999,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,09
|Açılış
|: 999,88
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|31.008.932
|% 9,99
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|OZRDN
|15,75
|35.234.009
|% -5,23
|
|GESAN
|163,00
|223.642.201
|% -4,96
|
|CONSE
|7,84
|327.283.485
|% -4,85
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|VAKBN
|8,66
|903.345.059
|% -1,81
|
|BIMAS
|136,80
|893.365.110
|% -2,29
|
|PGSUS
|324,60
|852.047.779
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|TSPOR
|4,93
|752.857.871
|% -0,40
|
|VAKBN
|8,66
|903.345.059
|% -1,81
|
|ADESE
|1,27
|129.842.350
|% 3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5962
|18,6083
|% 0,03
|
|Euro
|18,7478
|18,7632
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,5382
|21,6462
|% 1,22
|
|Frank
|18,7899
|18,9031
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|19,20
|
|Altın Gr.
|998
|998
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.702
|6.776
|18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
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17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516