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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

10.08.2023 10:43
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Açıklamalar

01.01.2023 - 30.06.2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ İLİŞİKTE VERİLMEKTEDİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183383


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 895,40 7.555.920 % 10,00  
OYLUM 6,49 11.346.779 % 10,00  
KENT 248,70 3.482.297 % 10,00  
BRSAN 379,90 428.096.205 % 9,99  
SDTTR 424,20 457.346.120 % 9,98  
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11:28 Alış Satış %  
Dolar 27,0357 27,0415 % 0,19  
Euro 29,8032 29,8306 % 0,67  
Sterlin 34,4180 34,5906 % 0,51  
Frank 30,8694 31,0554 % 0,68  
Riyal 7,1888 7,2249 % 0,18  
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11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 5,50  
Altın Gr. 1.669 1.670 7,25  
Cumhuriyet 11.414 11.586 -23,00  
Tam 11.137 11.237 22,00  
Yarım 5.577 5.645 12,00  
Çeyrek 2.789 2.822 5,00  
Gümüş.Ons 22,80 22,82 0,14  
Gümüş Gr. 19,84 19,87 0,18  
B. Petrol 87,71 87,71 0,16  
Seans Raporu 11:28
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