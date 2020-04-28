***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -1.590 -325.382 833.320 4.006.348 0 4.006.348Transferler498.264 335.056 -833.320Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.026 757.067 736.041 736.041Dönem Karı (Zararı)757.067 757.067 757.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.026 -21.026Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 -9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389Transferler787.118 -30.051 -757.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.729 3.446.985 3.457.714 3.457.714Dönem Karı (Zararı)3.446.985 3.446.985 3.4 10.729Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-429.695 406.775Dönem Karı (Zararı)3.446.985 757.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.315.001 -1.209.057Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 49.678 42.488Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.422.036 832.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.455.800 1.080.521Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.731 2.885Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.033 -250.428Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-91.374 -63.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-91.374 -63.184Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler56.397 -125.002Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-548.858Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-548.858Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler878.264 278.321Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -1.625.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.834.425 1.246.675Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.237.321 414.780Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.086.485 515.840İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-348.343 279.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.738.142 236.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-274.519 -40.089İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-274.519 -40.089Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.740 -20.849Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-781.938 456.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-798.612 449.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.674 7.131Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler555.578 -79.294İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)555.578 -79.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları927.561 794.685Alınan Faiz91.374 63.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-889.500 -232.647Vergi İadeleri (Ödemeleri)-559.130 -218.447YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-97.767 -14.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.197 40.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.197 40.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.964 -54.200Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.964Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-527.462 392.575Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-56.397 125.002NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-583.859 517.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.312.214 1.794.637DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.728.355 2.312.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.728.355 2.312.214Finansal Yatırımlar4 4.648.065 2.410.744Ticari Alacaklar5 4.133.890 2.047.405İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,18 1.961.797 1.613.454İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.172.093 433.951Diğer Alacaklar6 10.766 44.349İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.766 44.349Peşin Ödenmiş Giderler8 74.626 64.886ARA TOPLAM308.102Ertelenmiş Vergi Varlığı16 107.223 101.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR602.833 241.401TOPLAM VARLIKLAR11.198.535 7.120.999KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar278.911İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar278.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar278.911Ticari Borçlar7 48.204 830.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,18 12.823 811.435İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 35.381 18.707Diğer Borçlar7 420.384 143.717İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 420.384 143.717Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 491.086 164.029Kısa Vadeli Karşılıklar1.477.737 1.044.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.477.737 1.010.555Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 33.764ARA TOPLAM2.716.322 2.182.207TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.716.322 2.182.207UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar282.110 196.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 282.110 196.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER282.110 196.403TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.998.432 2.378.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.200.103 4.742.389Ödenmiş Sermaye11 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.887 -22.616Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -11.887 -22.616Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 1.285.382 498.264Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-20.377 9.674Net Dönem Karı veya Zararı3.446.985 757.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.200.103 4.742.389TOPLAM KAYNAKLAR11.198.535 7.120.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 12.308.194 7.883.217TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.308.194 7.883.217BRÜT KAR (ZARAR)12.308.194 7.883.217Genel Yönetim Giderleri13 -8.355.431 -6.980.639Pazarlama Giderleri13 -674.317 -402.314Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.327.771 864.128Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -280.968 -329.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.325.249 1.035.388FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.325.249 1.035.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.325.249 1.035.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.325.249 1.035.388DÖNEM KARI (ZARARI)4.325.249 1.035.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.325.249 1.035.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,98000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.729 -21.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 13.411 -26.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.682 5.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.682 5.256Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-878.264 -278.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-878.264 -278.321Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -886.187 -344.758Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 7.923 66.437DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-867.535 -299.347TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.457.714 736.041Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.457.714 736.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840786BIST