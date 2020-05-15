***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-428.949 2.053.930Dönem Karı (Zararı)-1.267.318 -59.603Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-298.339 306.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 18.156 14.214Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler240.442 114.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler240.442 114.100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.647Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34.647Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler80.634Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-668.050 184.006Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-668.050 184.006Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.632Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -4.168 -19.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.561.775 2.696.071Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-143.767 2.410.744Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.101.470 1.262.267İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.495.624 1.269.470İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.605.846 -7.203Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.031 -68.587İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-67.031 -68.587Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-209.450 -151.191Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.458 -779.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-899 -803.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)73.357 24.059Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-191.905 22.739İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-191.905 22.739Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları996.118 2.943.430Alınan Faiz9.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.435.000 -889.500YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-428.949 2.053.930Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi68.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-360.405 2.053.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.728.355 2.312.214DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.367.950 4.366.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389Transferler757.067 -757.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.603 -59.603Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 766.741 -59.603 4.682.786 0 4.682.786Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Transferler3.446.985 -3.446.985Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.725 -1.267.318 -1.257.593 0 -1.257.593Dönem Karı (Zararı)-1.267.318 -1.267.318 0 -1.267.318Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.725 9.725 0 9.725Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -2.162 1.285.382 3.426.608 -1.267.318 6.942.510 0 6.942.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.367.950 1.728.355Finansal Yatırımlar4 4.791.832 4.648.065Ticari Alacaklar5 1.032.120 4.133.890İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,18 465.873 1.961.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 566.247 2.172.093Diğer Alacaklar6 77.797 10.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar77.797 10.766Peşin Ödenmiş Giderler8 284.076 74.626ARA TOPLAM7.553.775 10.595.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.553.775 10.595.702DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar180.756 187.508Kullanım Hakkı Varlıkları715.543 308.102Ertelenmiş Vergi Varlığı101.460 107.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR997.759 602.833TOPLAM VARLIKLAR8.551.534 11.198.535KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar718.525 278.911İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar718.525 278.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar718.525 278.911Ticari Borçlar7 120.662 48.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,18 11.924 12.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 108.738 35.381Diğer Borçlar7 228.479 420.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 228.479 420.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 491.086Kısa Vadeli Karşılıklar240.442 1.477.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 240.442 1.477.737ARA TOPLAM1.308.108 2.716.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.308.108 2.716.322UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar300.916 282.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 300.916 282.110TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER300.916 282.110TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.609.024 2.998.432ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.942.510 8.200.103Ödenmiş Sermaye11 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.162 -11.887Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -2.162 -11.887Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 1.285.382 1.285.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.426.608 -20.377Net Dönem Karı veya Zararı-1.267.318 3.446.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.942.510 8.200.103TOPLAM KAYNAKLAR8.551.534 11.198.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.279.707 1.589.581TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.279.707 1.589.581BRÜT KAR (ZARAR)1.279.707 1.589.581Genel Yönetim Giderleri13 -2.252.950 -1.781.553Pazarlama Giderleri13 -291.900 -153.961Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 100.690 421.485Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -97.092 -115.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.261.545 -39.663FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.261.545 -39.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.261.545 -39.663Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.773 -19.940Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -14.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -5.773 -5.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.267.318 -59.603DÖNEM KARI (ZARARI)-1.267.318 -59.603Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.267.318 -59.603Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,36000000 -0,01700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.725 -21.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 12.156 -26.282Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.431 5.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10 -2.431 5.256Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.725 -21.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.257.593 -80.629Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.257.593 -80.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845307BIST