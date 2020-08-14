***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389Transferler757.067 -757.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.203 1.693.083 1.709.286 0 1.709.286Dönem Karı (Zararı)1.693.083 1.693.083 1.693.083Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.203 16.203 16.203Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -6.413 498.264 766.741 1.693.073 6.451.675 0 6.451.675Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Transferler3.446.985 -3.446.985Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.641 -789.739 798.380 798.380Dönem Karı (Zararı)-789.739 -789.739 -789.739Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.641 -8.641 -8.641Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -20.528 1.285.382 3.426.608 -789.739 7.401.723 0 7.401.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.614.935 2.496.903Dönem Karı (Zararı)-789.739 1.693.083Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler419.071 965.238Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler532.027 472.181Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler190.450 -15.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler190.450 18.642Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.731Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-12.033Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler78.119 103.192Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler78.119 103.192Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-194.748 -98.617Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 -186.777 503.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.911.689 924.251Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.648.065 2.410.744Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.158.159 -227.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.528.126 -166.027İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.630.033 -61.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-554.437 -469.588İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-554.437 -469.588Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-159.536 -144.823Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.298 -664.619İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.375 -801.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.673 137.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-196.860 20.264İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-196.860 20.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.541.021 3.582.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -1.435.000 -889.500Vergi İadeleri (Ödemeleri)-491.086 -168.058Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-28.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.324 -38.792Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.324 -38.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.324 -38.792FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.597.611 2.458.111Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi194.748 98.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.792.359 2.556.728DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.728.355 2.312.214DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.520.714 4.868.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.520.714 1.728.355Finansal Yatırımlar5 4.648.065Ticari Alacaklar6 975.731 4.133.890İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 433.671 1.961.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 542.060 2.172.093Diğer Alacaklar68.763 10.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.763 10.766Peşin Ödenmiş Giderler234.162 74.626ARA TOPLAM7.799.370 10.595.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.799.370 10.595.702DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar169.245 187.508Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.119.159 308.102Ertelenmiş Vergi Varlığı12 296.160 107.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.584.564 602.833TOPLAM VARLIKLAR9.383.934 11.198.535KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.168.087 278.911İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.168.087 278.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.168.087 278.911Ticari Borçlar16 64.502 48.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9.448 12.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar55.054 35.381Diğer Borçlar223.524 420.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar223.524 420.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 491.086Kısa Vadeli Karşılıklar190.033 1.477.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar190.033 1.477.737ARA TOPLAM1.646.146 2.716.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.646.146 2.716.322UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar336.065 282.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 336.065 282.110TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER336.065 282.110TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.982.211 2.998.432ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.401.723 8.200.103Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.528 -11.887Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.285.382 1.285.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.426.608 -20.377Net Dönem Karı veya Zararı-789.739 3.446.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.401.723 8.200.103TOPLAM KAYNAKLAR9.383.934 11.198.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 2.978.572 4.901.558 1.698.865 3.311.977TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.978.572 4.901.558 1.698.865 3.311.977BRÜT KAR (ZARAR)2.978.572 4.901.558 1.698.865 3.311.977Genel Yönetim Giderleri11 -4.027.548 -3.461.637 -1.774.598 -1.680.084Pazarlama Giderleri-621.090 -284.032 -329.190 -130.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler897.495 1.359.988 796.805 938.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-75.844 -215.998 -21.248 -100.783ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-848.415 2.299.879 370.634 2.339.542FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-848.415 2.299.879 370.634 2.339.542Finansman Giderleri-128.101 -103.192 -128.101 -103.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-976.516 2.196.687 242.533 2.236.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri186.777 -503.604 191.127 -483.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -177.042 -162.810Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 186.777 -326.562 191.127 -320.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-789.739 1.693.083 433.660 1.752.686DÖNEM KARI (ZARARI)-789.739 1.693.083 433.660 1.752.686Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-789.739 1.693.083 433.660 1.752.686Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 -0,23000000 0,49000000 0,13000000 0,50000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.641 16.203 -18.366 37.229Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.801 20.254 -22.957 46.536Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.160 -4.051 4.591 -9.307Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.160 -4.051 4.591 -9.307Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.641 16.203 -18.366 37.229TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-798.380 1.709.286 415.294 1.789.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-798.380 1.709.286 415.294 1.789.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868987BIST