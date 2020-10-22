***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389Transferler757.067 -757.067 -757.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.203 1.693.083 1.709.286 1.709.286Dönem Karı (Zararı)1.693.083 1.693.083 1.693.083Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.203 16.203 16.203Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -6.413 498.264 766.741 1.693.083 6.451.675 0 6.451.675Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Transferler3.426.608 20.377 -3.446.985 -1.117.246 -1.117.246Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.582 -1.121.828 -1.117.246 -1.117.246Dönem Karı (Zararı)-1.121.828 -1.121.828 -1.121.828Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.582 4.582 4.582Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -7.305 4.711.990 -1.121.828 7.082.857 0 7.082.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.660.560 3.203.901Dönem Karı (Zararı)-1.121.828 2.670.685Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-58.903 639.961Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler922.455 733.737Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-148.043 -112.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-148.043 -16.000Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.731Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-75.050Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.865 142.321Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-425.150 -394.786Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-153.319 489.746Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-153.319 489.746Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 -283.711 -218.276İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.767.377 959.796Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.299.020 2.410.744Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.484.799 -492.384İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.501.052 -162.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)983.747 -329.394Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.030 -120.670İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24.030 -120.670Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)98.740 -82.682Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.309 -777.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.363 -797.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.946 20.013Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-169.521 21.854İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-169.521 21.854Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.586.646 4.270.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -1.435.000 -889.500Vergi İadeleri (Ödemeleri)-491.086 -177.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.324 -104.963Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.324 -104.963Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.324 -104.963FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.643.236 3.098.938Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi263.193 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.906.429 3.098.938DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.728.355 2.312.214DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.634.784 5.411.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.634.784 1.728.355Finansal Yatırımlar5 1.349.045 4.648.065Ticari Alacaklar6 1.649.091 4.133.890İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.16 460.745 1.961.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.188.346 2.172.093Diğer Alacaklar34.796 10.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.796 10.766Peşin Ödenmiş Giderler173.366 74.626ARA TOPLAM7.841.082 10.595.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.841.082 10.595.702DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar150.718 187.508Kullanım Hakkı Varlıkları7 631.758 308.102Ertelenmiş Vergi Varlığı12 390.934 107.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.173.410 602.833TOPLAM VARLIKLAR9.014.492 11.198.535KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar832.629 278.911İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar832.629 278.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar832.629 278.911Ticari Borçlar16 78.513 48.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15.186 12.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar63.327 35.381Diğer Borçlar250.863 420.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar250.863 420.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 491.086Kısa Vadeli Karşılıklar153.150 1.477.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar153.150 1.477.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler251.617ARA TOPLAM1.566.772 2.716.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.863 282.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 364.863 282.110TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.863 282.110TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.931.635 2.998.432ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.082.857 8.200.103Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.305 -11.887Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.711.990 1.285.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-20.377Net Dönem Karı veya Zararı-1.121.828 3.446.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.082.857 8.200.103TOPLAM KAYNAKLAR9.014.492 11.198.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 4.581.138 8.318.262 1.602.566 3.416.704TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.581.138 8.318.262 1.602.566 3.416.704BRÜT KAR (ZARAR)4.581.138 8.318.262 1.602.566 3.416.704Genel Yönetim Giderleri11 -6.272.423 -5.074.123 -2.244.875 -1.612.486Pazarlama Giderleri-1.110.811 -432.425 -489.721 -148.393Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.752.865 926.937 855.370 -433.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-69.052 -217.623 6.792 -1.625ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.118.283 3.521.028 -269.868 1.221.149FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.118.283 3.521.028 -269.868 1.221.149Finansman Giderleri-287.256 -142.321 -159.155 -39.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.405.539 3.378.707 -429.023 1.182.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri283.711 -708.022 96.934 -204.418Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -394.451 -217.409Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 283.711 -313.571 96.934 12.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.121.828 2.670.685 -332.089 977.602DÖNEM KARI (ZARARI)-1.121.828 2.670.685 -332.089 977.602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.121.828 2.670.685 -332.089 977.602Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 13 -0,32000000 0,76000000 -0,09000000 0,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.582 23.708 -18.366 7.505Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.874 30.395 -22.957 10.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.292 -6.687 4.591 -2.636Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.292 -6.687 4.591 -2.636Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.582 23.708 -18.366 7.505TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.117.246 2.694.393 -350.455 985.107Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.117.246 2.694.393 -350.455 985.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883002BIST