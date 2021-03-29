***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389Transferler787.118 -30.051 -757.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.729 3.446.985 3.457.714 3.457.714Dönem Karı (Zararı)3.446.985 3.446.985Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.729 10.729 10.729Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Transferler3.233.185 213.800 -3.446.985Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.098 -1.930.294 -1.935.392 -1.935.392Dönem Karı (Zararı)-1.930.294 -1.930.294 -1.930.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.098 -5.098 -5.098Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -16.985 4.518.567 193.423 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.114.175 -429.695Dönem Karı (Zararı)-1.930.294 3.446.985Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler130.298 2.315.001Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 122.125 49.678Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler814.232 1.422.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler795.799 1.455.800Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.731Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18.433 -12.033Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-50.473 -91.374Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -50.473 -91.374Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-379.602 56.397Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -375.984 878.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.826.957 -4.834.425Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.605.007 -2.237.321Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.128.892 -2.086.485İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.562.782 -348.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)566.110 -1.738.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-655.481 -274.519İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-655.481 -274.519Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)471 -9.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125.540 -781.938İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-828 -798.612İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)126.368 16.674Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler622.528 555.578İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)622.528 555.578Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.026.961 927.561Alınan Faiz50.473 91.374Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.472.173 -889.500Vergi İadeleri (Ödemeleri)-491.086 -559.130YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-597.297 -97.767Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.315 7.197Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.315 7.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-604.612 -104.964Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -235.096 -104.964Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -369.516FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.516.878 -527.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi379.602 -56.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.896.480 -583.859DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.728.355 2.312.214DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.624.835 1.728.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.624.835 1.728.355Finansal Yatırımlar5 43.058 4.648.065Ticari Alacaklar6 2.004.998 4.133.890İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 399.015 1.961.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.605.983 2.172.093Diğer Alacaklar7 22.098 10.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.098 10.766Peşin Ödenmiş Giderler8 74.155 74.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler74.155 74.626ARA TOPLAM6.769.144 10.595.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.769.144 10.595.702DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 294.165 187.508Kullanım Hakkı Varlıkları10 951.251 308.102Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 369.515Ertelenmiş Vergi Varlığı20 484.482 107.223TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.099.413 602.833TOPLAM VARLIKLAR8.868.557 11.198.535KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 1.093.387 278.911İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.093.387 278.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.093.387 278.911Ticari Borçlar13 173.744 48.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13,22 11.995 12.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13 161.749 35.381Diğer Borçlar13 228.437 420.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 228.437 420.384Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 491.086Kısa Vadeli Karşılıklar699.676 1.477.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 681.243 1.477.737Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 18.433ARA TOPLAM2.195.244 2.716.322TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.195.244 2.716.322UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar408.602 282.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 408.602 282.110TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER408.602 282.110TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.603.846 2.998.432ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.264.711 8.200.103Ödenmiş Sermaye15 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -16.985 -11.887Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.518.567 1.285.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları193.423 -20.377Net Dönem Karı veya Zararı-1.930.294 3.446.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.264.711 8.200.103TOPLAM KAYNAKLAR8.868.557 11.198.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.169.119 12.308.194TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.169.119 12.308.194BRÜT KAR (ZARAR)7.169.119 12.308.194Genel Yönetim Giderleri17 -8.968.261 -8.355.431Pazarlama Giderleri17 -1.326.288 -674.317Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.127.360 1.327.771Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.308.208 -280.968ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.306.278 4.325.249FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.306.278 4.325.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.306.278 4.325.249Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri375.984 -878.264Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -886.187Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 375.984 7.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.930.294 3.446.985DÖNEM KARI (ZARARI)-1.930.294 3.446.985Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.930.294 3.446.985Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 -0,55000000 0,98000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.098 10.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -6.372 13.411Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.274 -2.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.274 -2.682Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.098 10.729TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.935.392 3.457.714Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.935.392 3.457.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921418BIST