***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-695.385 -438.882Dönem Karı (Zararı)108.771 -1.267.318Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-102.293 -298.339Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 47.812 18.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.390 240.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39.390 240.442Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 32.866 34.647Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32.866 34.647Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.793 80.634Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-373.101 -668.050Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-373.101 -668.050Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 109.947Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-200.863 2.561.775Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.927 -143.767Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler101.497 3.101.470İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)40.179 1.495.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)61.318 1.605.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.478 -67.031İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.478 -67.031Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-233.974 -209.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.313 72.458İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.995 -899İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.318 73.357Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.478 -191.905İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32.478 -191.905Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-194.385 996.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-501.000 -1.435.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.920Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.920Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -25.920FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 9.933Alınan Faiz9.933YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-721.305 -428.949Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-16.537 68.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-737.842 -360.405DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.624.835 1.728.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.886.993 1.367.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -22.616 498.264 9.674 757.067 4.742.389 0 4.742.389Transferler787.118 -30.051 -757.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.729 3.446.985 3.457.714 0 3.457.714Dönem Karı (Zararı)3.446.985 3.446.985 0 3.446.985Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.729 10.729 0 10.729Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -16.985 4.518.567 193.423 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711Transferler-1.930.294 1.930.294Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.410 108.771 114.181 0 114.181Dönem Karı (Zararı)108.771 108.771 0 108.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.410 5.410 0 5.410Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -11.575 4.518.567 -1.736.871 108.771 6.378.892 0 6.378.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.886.993 4.624.835Finansal Yatırımlar5 38.131 43.058Ticari Alacaklar6 1.987.877 2.004.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 358.836 399.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.629.041 1.605.983Diğer Alacaklar7 34.613 22.098İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.613 22.098Peşin Ödenmiş Giderler8 308.129 74.155ARA TOPLAM6.255.743 6.769.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.255.743 6.769.144DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 266.174 294.165Kullanım Hakkı Varlıkları10 843.418 951.251Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 375.615 369.515Ertelenmiş Vergi Varlığı20 594.429 484.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.079.636 2.099.413TOPLAM VARLIKLAR8.335.379 8.868.557KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 980.757 1.093.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar980.757 1.093.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar980.757 1.093.387Ticari Borçlar13 100.431 173.744İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13,22 11.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13 100.431 161.749Diğer Borçlar13 260.915 228.437İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 260.915 228.437Kısa Vadeli Karşılıklar246.811 699.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 237.657 681.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.154 18.433ARA TOPLAM1.588.914 2.195.244TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.588.914 2.195.244UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar367.573 408.602Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 367.573 408.602TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER367.573 408.602TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.956.487 2.603.846ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.378.892 6.264.711Ödenmiş Sermaye15 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.575 -16.985Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -11.575 -16.985Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.518.567 4.518.567Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.736.871 193.423Net Dönem Karı veya Zararı108.771 -1.930.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.378.892 6.264.711TOPLAM KAYNAKLAR8.335.379 8.868.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.062.588 1.279.707TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.062.588 1.279.707BRÜT KAR (ZARAR)2.062.588 1.279.707Genel Yönetim Giderleri17 -2.455.446 -2.252.950Pazarlama Giderleri17 -86.745 -291.900Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 582.796 100.690Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -104.369 -97.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.176 -1.261.545FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.176 -1.261.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.176 -1.261.545Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri109.947 -5.773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 109.947 -5.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)108.771 -1.267.318DÖNEM KARI (ZARARI)108.771 -1.267.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları108.771 -1.267.318Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.410 9.725Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 6.763 12.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.353 -2.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.353 -2.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.410 9.725TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)114.181 -1.257.593Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları114.181 -1.257.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931241BIST