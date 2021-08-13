***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103Transferler3.446.985 -3.446.985Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.641 -789.739 -798.380 -798.380Dönem Karı (Zararı)-789.739 -789.739 -789.739Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.641 -8.641 -8.641Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -20.528 1.285.382 3.426.608 -789.739 7.401.723 0 7.401.723Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -16.985 225.928 4.486.062 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711Transferler-1.930.294 1.930.294Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)96.165 1.708.615 1.804.780 1.804.780Dönem Karı (Zararı)1.708.615 1.708.615 1.708.615Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)96.165 96.165 96.165Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 79.180 225.928 2.555.768 1.708.615 8.069.491 0 8.069.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.256.569 4.614.935Dönem Karı (Zararı)1.708.615 -789.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler476.768 419.071Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler55.335 532.027Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler107.725 190.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler126.158 190.450Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-18.433Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-63.839 78.119Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59.589 -194.748Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 437.136 -186.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.347 6.911.689Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-72.695 4.648.065Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler664.799 3.158.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-77.455 1.528.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)742.254 1.630.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler75.588 -554.437İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)75.588 -554.437Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-178.631 -159.536Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-164.444 16.298İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.995 -3.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-152.449 19.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-530.911Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler213.641 -196.860İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)213.641 -196.860Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.192.730 6.541.021Alınan Faiz63.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.435.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-491.086YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.240 -17.324Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.240 -17.324Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.240 -17.324FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.199.329 4.597.611Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi59.590 194.748NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.258.919 4.792.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.624.835 1.728.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.883.754 6.520.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.883.754 4.624.835Finansal Yatırımlar5 115.753 43.058Ticari Alacaklar6 1.340.199 2.004.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,16 476.470 399.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 863.729 1.605.983Diğer Alacaklar25.410 22.098İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.410 22.098Peşin Ödenmiş Giderler253.080 74.155İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler253.080 74.155ARA TOPLAM8.618.196 6.769.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.618.196 6.769.144DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar238.830 294.165Kullanım Hakkı Varlıkları7 873.779 951.251Maddi Olmayan Duran Varlıklar400.688 369.515Ertelenmiş Vergi Varlığı12 295.736 10.427.229 8.868.557KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.069.042 1.093.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.069.042 1.093.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.069.042 1.093.387Ticari Borçlar9.300 173.744İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 11.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.300 161.749Diğer Borçlar412.168 228.437İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar412.168 228.437Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 280.445Kısa Vadeli Karşılıklar8 148.270 699.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 148.270 681.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 18.433ARA TOPLAM1.919.225 2.195.244TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.919.225 2.195.244UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar438.513 408.602Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 438.513 408.602TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER438.513 408.602TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.357.738 2.603.846ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.069.491 6.264.711Ödenmiş Sermaye9 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.180 -16.985Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler225.928 225.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.555.768 4.486.062Net Dönem Karı veya Zararı1.708.615 -1.930.294TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.069.491 6.264.711TOPLAM KAYNAKLAR10.427.229 8.868.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 6.222.206 2.978.572 4.159.618 1.698.865TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.222.206 2.978.572 4.159.618 1.698.865BRÜT KAR (ZARAR)6.222.206 2.978.572 4.159.618 1.698.865Genel Yönetim Giderleri11 -4.343.789 -4.027.548 -1.888.343 -1.774.598Pazarlama Giderleri-208.843 -621.090 -122.098 -329.190Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler527.207 897.495 77.273 796.805Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.095 -75.844 -55.589 -21.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.169.686 -848.415 2.170.861 370.634FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.169.686 -848.415 2.170.861 370.634Finansman Giderleri-23.935 -128.101 -23.935 -128.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.145.751 -976.516 2.146.926 242.533Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-437.136 186.777 -547.083 191.127Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -280.445 -280.445Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -156.691 186.777 -266.638 191.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.708.615 -789.739 1.599.843 433.660DÖNEM KARI (ZARARI)1.708.615 -789.739 1.599.843 433.660Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.708.615 -789.739 1.599.843 433.660Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 0,52000000 -0,23000000 0,48000000 0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar96.165 -8.641 90.754 -18.366Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)128.220 -10.801 121.457 -22.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-32.055 2.160 -30.703 4.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-32.055 2.160 -30.703 4.591Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.165 -8.641 90.754 -18.366TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.804.780 -798.380 1.690.597 415.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.804.780 -798.380 1.690.597 415.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957944BIST