***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 12:53
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -16.985 225.928 4.486.062 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711
Transferler
-1.930.294 1.930.29 1.708.615 1.708.615 0 1.708.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.165 96.165 0 96.165
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 79.180 225.928 2.555.768 1.708.615 8.069.491 0
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1238
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.036,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.036,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9299
|17,9325
|% -0,03
|
|Euro
|18,3861
|18,4088
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,6904
|21,7992
|% -0,66
|
|Frank
|18,9486
|19,0628
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,19
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.943
|7.009
|17,00
|
|Yarım
|3.383
|3.427
|9,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.713
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,13
|
|B. Petrol
|97,64
|97,64
|-1,96
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
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17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
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17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
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17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem