***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -16.985 225.928 4.486.062 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.930.294 1.930.294Dönem Karı (Zararı)17 81.073Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 64.088 225.928 2.555.768 1.869.532 8.215.316 8.215.316Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.500.000 84.442 225.928 555.768 3.919.499 12.285.637 12.285.637Transferler205.010 3.714.489 -3.919.499Dönem Karı (Zararı)17 7.489.837 7.280.509 7.280.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-209.328 -209.328 -209.328Dönem Sonu Bakiyeler13 7.500.000 -124.886 430.938 4.270.257 7.489.837 19.566.146 19.566.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.922.966 1.841.902Dönem Karı (Zararı)17 7.489.837 1.869.532Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.802.037 1.071.584Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 573.782 461.182Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.089.245 424.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 844.173 553.632Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler245.072 -129.302Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler105.684 651Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 105.684 651Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 2.033.326 185.421İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.277.687 -1.144.167Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -695Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.081.527 -676.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-20 268.015 182.614İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.349.542 -859.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler167.738 -5.683İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 167.738 -5.683Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-442.293 -376.793Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.264 -155.295İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-20 -11.995İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 92.264 -143.300Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -13.869 70.945Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.014.187 1.796.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -73.623Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -2.017.598 44.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-468.204 -57.240Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -468.204 -57.240Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -468.204 -57.240FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-365.579Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 306.225Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -43.149Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -628.655YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.089.183 1.784.662NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.089.183 1.784.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.202.200 4.624.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.291.383 6.409.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.291.383 11.202.200Ticari Alacaklar2.201.756 3.283.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-20 1.814.015 1.546.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 387.741 1.737.283Diğer Alacaklar209.494 41.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 209.494 41.756Peşin Ödenmiş Giderler578.865 136.572ARA TOPLAM21.281.498 14.663.811TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.281.498 14.663.811DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 575.537 189.343Kullanım Hakkı Varlıkları11 417.330 605.047Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 278.933 343.096Ertelenmiş Vergi Varlığı16 519.987 260.441TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.791.787 1.397.927TOPLAM VARLIKLAR23.073.285 16.061.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar470.850 606.502İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar470.850 606.502Banka Kredileri6 172.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 297.965 606.502Ticari Borçlar176.536 84.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 176.536 84.272Diğer Borçlar542.302 555.671İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 542.302 555.671Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.058.109 782.835Kısa Vadeli Karşılıklar267.000 1.271.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 267.000 1.264.633Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.104ARA TOPLAM2.514.797 3.301.017TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.514.797 3.301.017UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar158.317İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar158.317Banka Kredileri6 90.187Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 68.130Uzun Vadeli Karşılıklar834.025 475.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 834.025 475.084TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER992.342 475.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.507.139 3.776.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.566.146 12.285.637Ödenmiş Sermaye13 7.500.000 7.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-124.886 84.442Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-124.886 84.442Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -124.886 84.442Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler430.938 225.928Yasal Yedekler13 430.938 225.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.270.257 555.768Net Dönem Karı veya Zararı7.489.837 3.919.499TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.566.146 12.285.637TOPLAM KAYNAKLAR23.073.285 16.061.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 17.494.100 8.213.727 7.118.365 1.991.521TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.494.100 8.213.727 7.118.365 1.991.521BRÜT KAR (ZARAR)17.494.100 8.213.727 7.118.365 1.991.521Genel Yönetim Giderleri15 -10.309.205 -6.455.153 -3.466.567 -2.111.364Pazarlama Giderleri15 -1.124.331 -409.707 -408.253 -200.864Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.519.414 766.029 1.603.328 238.822Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-14.656 -59.943 -8.259 -8.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.565.322 2.054.953 4.838.614 -90.798FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.565.322 2.054.953 4.838.614 -90.798Finansman Giderleri-42.159 -17.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.523.163 2.054.953 4.821.064 -90.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.033.326 -185.421 -987.466 251.715Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -2.292.872 -239.096 -1.154.918 41.349Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 259.546 53.675 167.452 210.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.489.837 1.869.532 3.833.598 160.917DÖNEM KARI (ZARARI)7.489.837 1.869.532 3.833.598 160.917Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.489.837 1.869.532 3.833.598 160.917Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) (kuruş) 17 0,99000000 0,53000000 0,51000000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar209.328 81.073 21.194 -15.092Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 279.104 108.097 34.774 -20.123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 -69.776 -27.024 -13.580 5.031Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17 209.328 81.073 21.194 -15.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.699.165 1.950.605 3.854.792 145.825Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.699.165 1.950.605 3.854.792 145.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074307BIST