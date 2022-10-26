***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 15:07
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -16.985 225.928 4.486.062 -1.930.294 6.264.711 0 6.264.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.930.294 1.930.294
Dönem Karı (Zararı)
17 81.073
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 64.088 225.928 2.555.768 1.869.532 8.215.316 8.215.316
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 84.442 225.928 555.768 3.919.499 12.285.637 12.285.637
Transferler
205.010 3.714.489 -3.919.499
Dönem Karı (Zararı)
17 7.489.837 7.280.509 7.280.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-209.328 -209.328 -209.328
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.500.000 -124.886 430.938 4.270.257 7.489.837 19.566.146 19.566.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.922.966 1.841.902
Dönem Karı (Zararı)
17 7.489.837 1.869.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.802.037 1.071.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 573.782 461.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.089.245 424.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 844.173 553.632
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
245.072 -129.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.684 651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 105.684 651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 2.033.326 185.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.277.687 -1.144.167
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.081.527 -676.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-20 268.015 182.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.349.542 -859.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
167.738 -5.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 167.738 -5.683
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-442.293 -376.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.264 -155.295
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-20 -11.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 92.264 -143.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -13.869 70.945
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.014.187 1.796.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -73.623
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.017.598 44.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.204 -57.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -468.204 -57.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -468.204 -57.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-365.579
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 306.225
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -43.149
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -628.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.089.183 1.784.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.089.183 1.784.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.202.200 4.624.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.291.383 6.409.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.291.383 11.202.200
Ticari Alacaklar
2.201.756 3.283.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-20 1.814.015 1.546.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 387.741 1.737.283
Diğer Alacaklar
209.494 41.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 209.494 41.756
Peşin Ödenmiş Giderler
578.865 136.572
ARA TOPLAM
21.281.498 14.663.811
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.281.498 14.663.811
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 575.537 189.343
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 417.330 605.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 278.933 343.096
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 519.987 260.441
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.791.787 1.397.927
TOPLAM VARLIKLAR
23.073.285 16.061.738
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
470.850 606.502
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
470.850 606.502
Banka Kredileri
6 172.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 297.965 606.502
Ticari Borçlar
176.536 84.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 176.536 84.272
Diğer Borçlar
542.302 555.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 542.302 555.671
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.058.109 782.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
267.000 1.271.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 267.000 1.264.633
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.104
ARA TOPLAM
2.514.797 3.301.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.514.797 3.301.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.317
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.317
Banka Kredileri
6 90.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 68.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
834.025 475.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 834.025 475.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
992.342 475.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.507.139 3.776.101
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.566.146 12.285.637
Ödenmiş Sermaye
13 7.500.000 7.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-124.886 84.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-124.886 84.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -124.886 84.442
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
430.938 225.928
Yasal Yedekler
13 430.938 225.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.270.257 555.768
Net Dönem Karı veya Zararı
7.489.837 3.919.499
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.566.146 12.285.637
TOPLAM KAYNAKLAR
23.073.285 16.061.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 17.494.100 8.213.727 7.118.365 1.991.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.494.100 8.213.727 7.118.365 1.991.521
BRÜT KAR (ZARAR)
17.494.100 8.213.727 7.118.365 1.991.521
Genel Yönetim Giderleri
15 -10.309.205 -6.455.153 -3.466.567 -2.111.364
Pazarlama Giderleri
15 -1.124.331 -409.707 -408.253 -200.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.519.414 766.029 1.603.328 238.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.656 -59.943 -8.259 -8.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.565.322 2.054.953 4.838.614 -90.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.565.322 2.054.953 4.838.614 -90.798
Finansman Giderleri
-42.159 -17.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.523.163 2.054.953 4.821.064 -90.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.033.326 -185.421 -987.466 251.715
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.292.872 -239.096 -1.154.918 41.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 259.546 53.675 167.452 210.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.489.837 1.869.532 3.833.598 160.917
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.489.837 1.869.532 3.833.598 160.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.489.837 1.869.532 3.833.598 160.917
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç / (kayıp) (kuruş) 17 0,99000000 0,53000000 0,51000000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
209.328 81.073 21.194 -15.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 279.104 108.097 34.774 -20.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -69.776 -27.024 -13.580 5.031
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 209.328 81.073 21.194 -15.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.699.165 1.950.605 3.854.792 145.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.699.165 1.950.605 3.854.792 145.825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074307
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