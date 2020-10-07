***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
07.10.2020 17:27
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KURUCU YÖNETİM KURULU KARARI İLE FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP FONUN TASFİYE SÜRECİNE İLİŞKİN 1 OCAK - 9 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZEL RAPORU HAZIRLANMIŞTIR. İLGİLİ FONUN TASFİYE SÜRECİ SPK NEZDİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879296
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0883
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2906
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1385
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2906
En Düşük
9,1278
18:05478,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,47
|Açılış
|: 478,29
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8807
|7,8861
|% 1,13
|
|Euro
|9,2755
|9,2906
|% 1,51
|
|Sterlin
|10,1482
|10,1990
|% 1,41
|
|Frank
|8,5667
|8,6183
|% 1,27
|
|Riyal
|2,0949
|2,1054
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,53
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO