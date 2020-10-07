***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )TürkçeFinansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKURUCU YÖNETİM KURULU KARARI İLE FONUN TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP FONUN TASFİYE SÜRECİNE İLİŞKİN 1 OCAK - 9 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZEL RAPORU HAZIRLANMIŞTIR. İLGİLİ FONUN TASFİYE SÜRECİ SPK NEZDİNDE DEVAM ETMEKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879296BIST