***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri324,43 % 0,00429044Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.208,48 % 0,01598161Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.694,63 % 0,06208439Fon Yönetim Ücreti55.136,86 % 0,72916036Hisse Senedi Komisyonu2.282,32 % 0,03018266Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39,9 % 0,00052766Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0035455Türev Araçlar Komisyonu468,04 % 0,00618962Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44,49 % 0,00058836TOPLAM GİDERLER64.467,25 % 0,85255061DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.561.691,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835918BIST