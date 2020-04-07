***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.417,45 % 0,00435305Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.202,11 % 0,00369173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.839,58 % 0,07321236Fon Yönetim Ücreti118.730,47 % 0,3646263Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.167,05 % 0,01893927Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.731,17 % 0,02067171Türev Araçlar Komisyonu3.833,56 % 0,01177303Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.084,02 % 0,05246575TOPLAM GİDERLER179.005,41 % 0,54973319DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.562.234,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835919BIST