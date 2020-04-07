***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.251,5 % 0,00484917Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.958,04 % 0,00354561Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.049,85 % 0,0304965Fon Yönetim Ücreti689.225,35 % 0,27279691Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu61,47 % 0,00002433Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.358,96 % 0,00212109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar41.617,57 % 0,01647233Türev Araçlar Komisyonu10.846,93 % 0,00429324Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.768,69 % 0,00188746TOPLAM GİDERLER850.138,36 % 0,33648663DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ252.651.450,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835920BIST