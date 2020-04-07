***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.598,77 % 0,00488376Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.209,39 % 0,00227276Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.374,91 % 0,03077272Fon Yönetim Ücreti193.699,05 % 0,3640109Hisse Senedi Komisyonu32.582,4 % 0,06123081Tahvil Bono Komisyonu61,84 % 0,00011621Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.273,13 % 0,01178884Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00050383Türev Araçlar Komisyonu16.626,64 % 0,03124578Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.928,94 % 0,01114202TOPLAM GİDERLER275.623,17 % 0,51796763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.212.430,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835921BIST