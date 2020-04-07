***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2020 16:27
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Açıklama
KRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.598,77 % 0,00488376
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.209,39 % 0,00227276
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.374,91 % 0,03077272
Fon Yönetim Ücreti
193.699,05 % 0,3640109
Hisse Senedi Komisyonu
32.582,4 % 0,06123081
Tahvil Bono Komisyonu
61,84 % 0,00011621
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.273,13 % 0,01178884
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00050383
Türev Araçlar Komisyonu
16.626,64 % 0,03124578
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.928,94 % 0,01114202
TOPLAM GİDERLER
275.623,17 % 0,51796763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.212.430,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835921
BIST
17:1993.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.380,23
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
17:196,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:197,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0586
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:19359,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,78
|Açılış
|: 359,21
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|155.112.042
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.390.648
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.109.676
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,65
|1.393.667.025
|% 5,23
|
|ASELS
|24,68
|1.366.908.686
|% 4,14
|
|GARAN
|7,92
|969.565.535
|% 2,06
|
|SASA
|9,30
|650.101.861
|% 0,43
|
|PETKM
|3,45
|626.476.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|446.327.978
|% 1,60
|
|PETKM
|3,45
|626.476.271
|% 0,00
|
|THYAO
|9,65
|1.393.667.025
|% 5,23
|
|TSKB
|0,94
|130.668.597
|% 1,08
|
|GARAN
|7,92
|969.565.535
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3327
|8,3745
|% 0,85
|
|Frank
|6,9479
|6,9898
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7926
|1,8016
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-8,94
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,61
|33,61
|0,56
|
Seans Raporu
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