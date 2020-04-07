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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Açıklama

KRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.598,77 % 0,00488376
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.209,39 % 0,00227276
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.374,91 % 0,03077272
Fon Yönetim Ücreti
193.699,05 % 0,3640109
Hisse Senedi Komisyonu
32.582,4 % 0,06123081
Tahvil Bono Komisyonu
61,84 % 0,00011621
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.273,13 % 0,01178884
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00050383
Türev Araçlar Komisyonu
16.626,64 % 0,03124578
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.928,94 % 0,01114202
TOPLAM GİDERLER
275.623,17 % 0,51796763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.212.430,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835921


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GSRAY 2,42 155.112.042 % 10,00  
BFREN 214,50 3.390.648 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.109.676 % 10,00  
IDEAS 2,42 241.660 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3327 8,3745 % 0,85  
Frank 6,9479 6,9898 % 0,76  
Riyal 1,7926 1,8016 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 -8,94  
Altın Gr. 358 358 -3,72  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,16 15,19 0,17  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,02  
B. Petrol 33,61 33,61 0,56  
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