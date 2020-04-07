***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.102,11 % 0,0054414Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.866,41 % 0,00327386Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.169,92 % 0,0301177Fon Yönetim Ücreti154.905,57 % 0,27171931Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.843,52 % 0,00498781Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00047027Türev Araçlar Komisyonu530,3 % 0,0009302Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.172,47 % 0,02310578TOPLAM GİDERLER193.858,4 % 0,34004633DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.009.408,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835922BIST