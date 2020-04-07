***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.411,65 % 0,00406373Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.224,86 % 0,00352602Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.690,18 % 0,03653135Fon Yönetim Ücreti126.393,12 % 0,36384912Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu159,31 % 0,00045861Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.619,29 % 0,01041889Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00077178Türev Araçlar Komisyonu2.330,46 % 0,00670872Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.722,81 % 0,00495947TOPLAM GİDERLER149.819,78 % 0,43128768DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.737.783,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835923BIST