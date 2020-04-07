***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2020 16:27
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Açıklama
KRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020-1. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.411,65 % 0,00406373
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.224,86 % 0,00352602
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.690,18 % 0,03653135
Fon Yönetim Ücreti
126.393,12 % 0,36384912
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
159,31 % 0,00045861
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.619,29 % 0,01041889
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00077178
Türev Araçlar Komisyonu
2.330,46 % 0,00670872
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.722,81 % 0,00495947
TOPLAM GİDERLER
149.819,78 % 0,43128768
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.737.783,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835923
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0712
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05359,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,43
|Açılış
|: 359,10
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3411
|8,3829
|% 0,95
|
|Frank
|6,9595
|7,0014
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-11,86
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,55
|32,55
|-0,50
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