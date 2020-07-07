***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri762,49 % 0,0103416Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.665,04 % 0,03614577Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.015,85 % 0,16297023Fon Yönetim Ücreti107.311,54 % 1,45545977Hisse Senedi Komisyonu6.960,05 % 0,09439873Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39,9 % 0,00054116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,01026443Türev Araçlar Komisyonu1.199,11 % 0,01626345Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45,11 % 0,00061182TOPLAM GİDERLER131.755,89 % 1,78699698DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.373.033,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855951BIST