***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.257,66 % 0,00974603Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.681,28 % 0,00802166Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.393,13 % 0,08195274Fon Yönetim Ücreti242.731,36 % 0,72618576Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu224,21 % 0,00067077Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.812,23 % 0,02038033Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00226414Türev Araçlar Komisyonu7.487,46 % 0,02240043Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.785,33 % 0,00833294TOPLAM GİDERLER294.129,46 % 0,8799548DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.425.519,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855952BIST