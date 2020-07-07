***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.121,03 % 0,01919103Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.653,28 % 0,00831873Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.676,42 % 0,20277746Fon Yönetim Ücreti231.080,71 % 0,72449833Hisse Senedi Komisyonu304,56 % 0,00095488Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.019,46 % 0,03768414Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.734,87 % 0,05873871Türev Araçlar Komisyonu22.318,46 % 0,0699742Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler258.569,54 % 0,81068299TOPLAM GİDERLER616.478,33 % 1,93282046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.895.271,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855953BIST