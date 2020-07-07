***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:05
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.04.2020
Açıklama
KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.338,93 % 0,00797834
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
21.864,92 % 0,00857694
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.161,97 % 0,06988751
Fon Yönetim Ücreti
1.393.540,73 % 0,54664354
Hisse Senedi Komisyonu
351,49 % 0,00013788
Tahvil Bono Komisyonu
346,25 % 0,00013582
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.970,76 % 0,00979527
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
93.805,03 % 0,03679685
Türev Araçlar Komisyonu
25.035,18 % 0,00982054
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.032.753,85 % 0,40511785
TOPLAM GİDERLER
2.791.169,11 % 1,09489054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
254.926.772,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855954
BIST
15:55118.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 177,50
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:556,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:557,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:55392,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,14
|Açılış
|: 392,61
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.151.030
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.109.590
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.705.205
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|208.178.575
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.417.996
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|78.217.401
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|14.805.401
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,01
|1.270.337.251
|% 1,12
|
|GARAN
|8,34
|1.233.207.881
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,00
|758.439.290
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|635.432.177
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|494.397.760
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|578.637.297
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5794
|8,6225
|% 0,40
|
|Frank
|7,2575
|7,3012
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,48
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|-6,60
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-6,80
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,19
|