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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2020 16:05
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Açıklama

KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
20.338,93 % 0,00797834
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
21.864,92 % 0,00857694
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.161,97 % 0,06988751
Fon Yönetim Ücreti
1.393.540,73 % 0,54664354
Hisse Senedi Komisyonu
351,49 % 0,00013788
Tahvil Bono Komisyonu
346,25 % 0,00013582
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.970,76 % 0,00979527
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
93.805,03 % 0,03679685
Türev Araçlar Komisyonu
25.035,18 % 0,00982054
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.032.753,85 % 0,40511785
TOPLAM GİDERLER
2.791.169,11 % 1,09489054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
254.926.772,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855954


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,64 1.222.936 % 10,00  
ALGYO 17,86 114.151.030 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.109.590 % 9,98  
PKENT 208,00 5.705.205 % 9,94  
KLGYO 5,01 208.178.575 % 9,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5794 8,6225 % 0,40  
Frank 7,2575 7,3012 % 0,07  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -4,48  
Altın Gr. 392 393 -1,14  
Cumhuriyet 2.546 2.564 -6,60  
Tam 2.620 2.631 -6,80  
Yarım 1.273 1.287 -3,30  
Çeyrek 636 644 -1,70  
Gümüş.Ons 18,12 18,15 -0,14  
Gümüş Gr. 4,00 4,00 -0,03  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,19  
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