***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.338,93 % 0,00797834Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.864,92 % 0,00857694Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri178.161,97 % 0,06988751Fon Yönetim Ücreti1.393.540,73 % 0,54664354Hisse Senedi Komisyonu351,49 % 0,00013788Tahvil Bono Komisyonu346,25 % 0,00013582Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.970,76 % 0,00979527Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar93.805,03 % 0,03679685Türev Araçlar Komisyonu25.035,18 % 0,00982054Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.032.753,85 % 0,40511785TOPLAM GİDERLER2.791.169,11 % 1,09489054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ254.926.772,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855954BIST