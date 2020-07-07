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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2020 16:05
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Açıklama

KRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.158,53 % 0,00989285
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.652,72 % 0,00508729
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.697,1 % 0,07421193
Fon Yönetim Ücreti
379.379,06 % 0,72755973
Hisse Senedi Komisyonu
49.109,99 % 0,0941814
Tahvil Bono Komisyonu
295,54 % 0,00056678
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.562,22 % 0,02984467
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00145136
Türev Araçlar Komisyonu
40.931,23 % 0,07849646
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.820,63 % 0,01308036
TOPLAM GİDERLER
539.363,82 % 1,03437284
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.144.042,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855955


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,64 1.222.936 % 10,00  
ALGYO 17,86 114.151.030 % 9,98  
VKFYO 5,29 8.109.590 % 9,98  
PKENT 208,00 5.705.205 % 9,94  
KLGYO 5,01 208.178.575 % 9,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5738 8,6168 % 0,34  
Frank 7,2565 7,3002 % 0,05  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -6,44  
Altın Gr. 392 393 -1,15  
Cumhuriyet 2.544 2.563 -8,20  
Tam 2.619 2.630 -8,50  
Yarım 1.272 1.286 -4,10  
Çeyrek 636 644 -2,10  
Gümüş.Ons 18,09 18,12 -0,17  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,03  
B. Petrol 42,88 42,88 -0,22  
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