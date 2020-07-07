***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.158,53 % 0,00989285Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.652,72 % 0,00508729Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.697,1 % 0,07421193Fon Yönetim Ücreti379.379,06 % 0,72755973Hisse Senedi Komisyonu49.109,99 % 0,0941814Tahvil Bono Komisyonu295,54 % 0,00056678Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.562,22 % 0,02984467Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00145136Türev Araçlar Komisyonu40.931,23 % 0,07849646Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.820,63 % 0,01308036TOPLAM GİDERLER539.363,82 % 1,03437284DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.144.042,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855955BIST