***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 16:05
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Açıklama
KRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.158,53 % 0,00989285
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.652,72 % 0,00508729
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.697,1 % 0,07421193
Fon Yönetim Ücreti
379.379,06 % 0,72755973
Hisse Senedi Komisyonu
49.109,99 % 0,0941814
Tahvil Bono Komisyonu
295,54 % 0,00056678
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.562,22 % 0,02984467
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00145136
Türev Araçlar Komisyonu
40.931,23 % 0,07849646
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.820,63 % 0,01308036
TOPLAM GİDERLER
539.363,82 % 1,03437284
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.144.042,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855955
BIST
15:56118.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 171,64
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:566,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:567,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:56392,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,14
|Açılış
|: 392,61
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.151.030
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.109.590
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.705.205
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|208.178.575
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.417.996
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|78.217.401
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|14.805.401
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,01
|1.270.337.251
|% 1,12
|
|GARAN
|8,34
|1.233.207.881
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,00
|758.439.290
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|635.432.177
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|494.397.760
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|578.637.297
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5738
|8,6168
|% 0,34
|
|Frank
|7,2565
|7,3002
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,44
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-8,20
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,50
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,22
|
Seans Raporu
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-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 21 kaybederek (% -0.06 ) 134, 840
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16:06XU100
Endeks 118, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 23, 807.00 milyon TL de
-
16:06ALGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 618, 217 adet işlem
-
16:05DOBUR
Yüzde 7.10 oranında artışla 17.20 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 682 adet işlem
-
16:04KLGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 271, 768 adet işlem