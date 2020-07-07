***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2020AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ 2020 2. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.533,31 % 0,01057892Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.781,68 % 0,00612341Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.775,36 % 0,06602464Fon Yönetim Ücreti337.108,74 % 0,54585621Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.377,51 % 0,01032665Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00122543Türev Araçlar Komisyonu930,35 % 0,00150645Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler158.755,79 % 0,25706196TOPLAM GİDERLER555.019,54 % 0,89870366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.757.792,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855956BIST