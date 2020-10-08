***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.203,33 % 0,0155635Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.517,04 % 0,07135568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.212,72 % 0,26142502Fon Yönetim Ücreti169.479,04 % 2,19198908Hisse Senedi Komisyonu8.947,38 % 0,11572262Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu854,05 % 0,01104602Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.205,38 % 0,01559001Türev Araçlar Komisyonu1.663,5 % 0,02151519Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45,96 % 0,00059443TOPLAM GİDERLER209.128,4 % 2,70480154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.731.746,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879806BIST