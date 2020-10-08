***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 14:44
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.07.2020
Açıklama
KYA FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.203,33 % 0,0155635
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.517,04 % 0,07135568
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.212,72 % 0,26142502
Fon Yönetim Ücreti
169.479,04 % 2,19198908
Hisse Senedi Komisyonu
8.947,38 % 0,11572262
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
854,05 % 0,01104602
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.205,38 % 0,01559001
Türev Araçlar Komisyonu
1.663,5 % 0,02151519
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45,96 % 0,00059443
TOPLAM GİDERLER
209.128,4 % 2,70480154
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.731.746,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879806
BIST
16:001.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:007,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:009,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:00484,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,69
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:00
|IDGYO
|8,03
|2.031.789
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.777.270
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.932.684
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.469.300
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.627.364
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|SISE
|6,73
|985.337.891
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|897.500.770
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,05
|844.213.640
|% 2,24
|
|TKNSA
|9,33
|589.243.756
|% -4,21
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,15
|236.384.648
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,27
|232.804.055
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|283.478.834
|% 0,00
|
|YGYO
|1,15
|194.484.199
|% 4,55
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9354
|7,9396
|% 0,73
|
|Euro
|9,3214
|9,3312
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2623
|% 0,55
|
|Frank
|8,6072
|8,6590
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1086
|2,1191
|% 0,62
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,66
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,36
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,52
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,82
|42,82
|0,83
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15MAALT
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 82.20 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 971 adet işlem
-
16:14MRSHL
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 344.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 749 adet işlem
-
16:13ACSEL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 18.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 368, 274 adet işlem
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.14 ) 1, 051
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YAPRK, DNISI, BRKO, AVOD, CEOEM, KERVN, ETYAT, VKING, PENGD