***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.835,81 % 0,01450678Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.441,28 % 0,01632311Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.255,68 % 0,16275979Fon Yönetim Ücreti365.156,7 % 1,09542132Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu290,43 % 0,00087125Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.231,41 % 0,0366926Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.205,38 % 0,00361598Türev Araçlar Komisyonu10.562,12 % 0,03168495Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.886,98 % 0,11665574TOPLAM GİDERLER492.865,79 % 1,47853152DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.334.817,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879807BIST