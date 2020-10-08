***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.060,33 % 0,01986592Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.505,28 % 0,00545193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.104,14 % 0,15756219Fon Yönetim Ücreti1.103.957,54 % 1,09325856Hisse Senedi Komisyonu1.787,38 % 0,00177006Tahvil Bono Komisyonu64,68 % 0,00006405Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu55.657,82 % 0,05511841Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar19.183,45 % 0,01899753Türev Araçlar Komisyonu58.239,1 % 0,05767468Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.632.834,7 % 1,61701011TOPLAM GİDERLER3.056.394,42 % 3,02677343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.978.632,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879808BIST