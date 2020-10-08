***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 14:44
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.07.2020
Açıklama
KUB FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.060,33 % 0,01986592
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.505,28 % 0,00545193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159.104,14 % 0,15756219
Fon Yönetim Ücreti
1.103.957,54 % 1,09325856
Hisse Senedi Komisyonu
1.787,38 % 0,00177006
Tahvil Bono Komisyonu
64,68 % 0,00006405
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
55.657,82 % 0,05511841
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.183,45 % 0,01899753
Türev Araçlar Komisyonu
58.239,1 % 0,05767468
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.632.834,7 % 1,61701011
TOPLAM GİDERLER
3.056.394,42 % 3,02677343
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.978.632,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879808
BIST
16:011.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:017,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:019,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0567
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:01484,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,62
|Açılış
|: 484,18
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:01
|IDGYO
|8,03
|2.031.789
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.777.270
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.932.684
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.469.300
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.627.364
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|SISE
|6,73
|985.337.891
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|897.500.770
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,05
|844.213.640
|% 2,24
|
|TKNSA
|9,33
|589.243.756
|% -4,21
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,15
|236.384.648
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,27
|232.804.055
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|283.478.834
|% 0,00
|
|YGYO
|1,15
|194.484.199
|% 4,55
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9354
|7,9378
|% 0,71
|
|Euro
|9,3214
|9,3331
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,2137
|10,2649
|% 0,57
|
|Frank
|8,6057
|8,6576
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1084
|2,1190
|% 0,61
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|10,36
|
|Altın Gr.
|483
|484
|4,98
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.184
|3.263
|42,77
|
|Yarım
|1.539
|1.578
|20,68
|
|Çeyrek
|772
|789
|10,34
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,90
|