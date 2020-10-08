***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.339,28 % 0,01182661Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti24.751,77 % 0,01439232Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri223.053,8 % 0,12969829Fon Yönetim Ücreti1.412.210,75 % 0,82115313Hisse Senedi Komisyonu351,49 % 0,00020438Tahvil Bono Komisyonu346,25 % 0,00020133Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.171,84 % 0,01463658Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar94.408,89 % 0,0548956Türev Araçlar Komisyonu25.746,84 % 0,01497092Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.627.459,69 % 0,94631316TOPLAM GİDERLER3.453.840,6 % 2,00829233DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ171.978.976,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879809BIST