***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020AçıklamaKRF FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.502,12 % 0,01459463Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.412,72 % 0,01052991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.473,63 % 0,13709944Fon Yönetim Ücreti563.342,63 % 1,09592709Hisse Senedi Komisyonu80.637,67 % 0,15687257Tahvil Bono Komisyonu295,54 % 0,00057494Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.968,84 % 0,046629Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.205,38 % 0,00234495Türev Araçlar Komisyonu57.732,15 Bildirim/879810BIST