Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Açıklama

KRT FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.050 % 0,01433973
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.989,68 % 0,01066961
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.026,45 % 0,12652175
Fon Yönetim Ücreti
462.067,82 % 0,8230966
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.499,78 % 0,01157827
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.205,38 % 0,00214718
Türev Araçlar Komisyonu
930,35 % 0,00165726
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
945.379,95 % 1,68403638
TOPLAM GİDERLER
1.501.149,41 % 2,67404679
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
56.137.739,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879811


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:011.150
Değişim :  -0,17% |  -2,01
Açılış :  1.157  
Önceki Kapanış :  1.152  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.145
BIST En Aktif Hisseler16:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 8,03 2.031.789 % 10,00  
DYOBY 13,20 249.777.270 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.932.684 % 10,00  
VANGD 11,11 3.061.749 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.469.300 % 10,00  
daha fazla
16:01 Alış Satış %  
Dolar 7,9354 7,9378 % 0,71  
Euro 9,3214 9,3331 % 0,61  
Sterlin 10,2137 10,2649 % 0,57  
Frank 8,6057 8,6576 % 0,52  
Riyal 2,1084 2,1190 % 0,61  
daha fazla
16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 10,36  
Altın Gr. 483 484 4,98  
Cumhuriyet 3.197 3.245 43,00  
Tam 3.184 3.263 42,77  
Yarım 1.539 1.578 20,68  
Çeyrek 772 789 10,34  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 0,25  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,09  
B. Petrol 42,89 42,89 0,90  
Seans Raporu 16:01
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru