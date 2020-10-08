***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020AçıklamaKRT FON GİDER BİLGİLERİ 2020 3. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.050 % 0,01433973Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.989,68 % 0,01066961Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.026,45 % 0,12652175Fon Yönetim Ücreti462.067,82 % 0,8230966Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.499,78 % 0,01157827Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.205,38 % 0,00214718Türev Araçlar Komisyonu930,35 % 0,00165726Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler945.379,95 % 1,68403638TOPLAM GİDERLER1.501.149,41 % 2,67404679DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.137.739,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879811BIST