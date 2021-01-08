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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 14:55



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklama

KRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.391,6 % 0,01961898
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.201,28 % 0,02517379
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.698,01 % 0,25077163
Fon Yönetim Ücreti
477.165,52 % 1,46465717
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
290,43 % 0,00089147
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.821,68 % 0,04242558
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.473,48 % 0,00452284
Türev Araçlar Komisyonu
17.402,1 % 0,05341566
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.961,32 % 0,12266107
TOPLAM GİDERLER
646.405,42 % 1,98413819
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.578.649,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898264


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INVEO 58,30 51.908.405 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
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Tam 2.953 3.028 -28,77  
Yarım 1.427 1.465 -13,92  
Çeyrek 716 732 -6,96  
Gümüş.Ons 26,68 26,71 -0,49  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,13  
B. Petrol 55,24 55,24 0,86  
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