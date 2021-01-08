***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.391,6 % 0,01961898Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.201,28 % 0,02517379Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.698,01 % 0,25077163Fon Yönetim Ücreti477.165,52 % 1,46465717Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu290,43 % 0,00089147Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.821,68 % 0,04242558Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.473,48 % 0,00452284Türev Araçlar Komisyonu17.402,1 % 0,05341566Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.961,32 % 0,12266107TOPLAM GİDERLER646.405,42 % 1,98413819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.578.649,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898264BIST