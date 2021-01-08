***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.750,9 % 0,02139154Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.369,04 % 0,10224838Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.608,27 % 0,36173774Fon Yönetim Ücreti239.191,38 % 2,92231023Hisse Senedi Komisyonu13.304,01 % 0,16254116Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.531,43 % 0,01871018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.473,48 % 0,01800218Türev Araçlar Komisyonu1.663,5 % 0,02032374Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96,6 % 0,00118021TOPLAM GİDERLER296.988,61 % 3,62844536DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.185.009,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898265BIST