***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020AçıklamaKUB FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.507,98 % 0,02344293Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.357,28 % 0,00621808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri261.023,66 % 0,19420981Fon Yönetim Ücreti1.959.140,35 % 1,45766202Hisse Senedi Komisyonu5.023,6 % 0,00373772Tahvil Bono Komisyonu64,68 % 0,00004812Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu80.450,65 % 0,05985781Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar19.451,55 % 0,01447256Türev Araçlar Komisyonu138.050,02 % 0,10271356Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.647.482,59 % 1,22577885TOPLAM GİDERLER4.150.552,36 % 3,08814146DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.402.922,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898266BIST