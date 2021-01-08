***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 14:55
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.10.2020
Açıklama
KUB FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
31.507,98 % 0,02344293
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.357,28 % 0,00621808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
261.023,66 % 0,19420981
Fon Yönetim Ücreti
1.959.140,35 % 1,45766202
Hisse Senedi Komisyonu
5.023,6 % 0,00373772
Tahvil Bono Komisyonu
64,68 % 0,00004812
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80.450,65 % 0,05985781
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.451,55 % 0,01447256
Türev Araçlar Komisyonu
138.050,02 % 0,10271356
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.647.482,59 % 1,22577885
TOPLAM GİDERLER
4.150.552,36 % 3,08814146
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
134.402.922,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898266
BIST
14:411.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,80
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
14:417,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
14:419,0113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
14:41447,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,93
|Açılış
|: 447,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:41
|YESIL
|151,80
|95.117.617
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.443.871
|% 9,99
|
|NETAS
|29,50
|42.498.025
|% 9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|COSMO
|10,01
|541.063
|% -4,94
|
|DZGYO
|4,04
|20.097.689
|% -4,27
|
|ARTI
|6,80
|496.494
|% -4,09
|
|KOZAL
|118,90
|1.693.309.784
|% 9,59
|
|EKGYO
|2,52
|1.607.738.843
|% -3,08
|
|THYAO
|12,93
|1.204.925.597
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.060.578.828
|% 1,08
|
|OTKAR
|427,50
|987.267.697
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,52
|1.607.738.843
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|272.876.235
|% 1,94
|
|PETKM
|5,26
|796.249.388
|% 0,19
|
|SISE
|7,46
|1.060.578.828
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|254.941.639
|% -0,54
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3448
|7,3520
|% 0,05
|
|Euro
|9,0037
|9,0113
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9577
|10,0076
|% 0,23
|
|Frank
|8,2728
|8,3226
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% 0,04
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,72
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|2.966
|3.010
|-29,00
|
|Tam
|2.945
|3.020
|-36,94
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|-17,87
|
|Çeyrek
|714
|730
|-8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,64
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,75
|