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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 14:55



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklama

KUB FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
31.507,98 % 0,02344293
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.357,28 % 0,00621808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
261.023,66 % 0,19420981
Fon Yönetim Ücreti
1.959.140,35 % 1,45766202
Hisse Senedi Komisyonu
5.023,6 % 0,00373772
Tahvil Bono Komisyonu
64,68 % 0,00004812
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80.450,65 % 0,05985781
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.451,55 % 0,01447256
Türev Araçlar Komisyonu
138.050,02 % 0,10271356
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.647.482,59 % 1,22577885
TOPLAM GİDERLER
4.150.552,36 % 3,08814146
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
134.402.922,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898266


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BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
KONYA 1.204,00 104.443.871 % 9,99  
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Altın Gr. 446 446 -5,62  
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Tam 2.945 3.020 -36,94  
Yarım 1.424 1.461 -17,87  
Çeyrek 714 730 -8,93  
Gümüş.Ons 26,62 26,64 -0,55  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,14  
B. Petrol 55,13 55,13 0,75  
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