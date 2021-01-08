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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 15:03



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Açıklama

KYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2020-4 GÜNCEL
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.750,9 % 0,02139154
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.369,04 % 0,10224838
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.608,27 % 0,36173774
Fon Yönetim Ücreti
239.191,38 % 2,92231023
Hisse Senedi Komisyonu
13.304,01 % 0,16254116
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.531,43 % 0,01871018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.473,48 % 0,01800218
Türev Araçlar Komisyonu
1.663,5 % 0,02032374
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96,6 % 0,00118021
TOPLAM GİDERLER
296.988,61 % 3,62844536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.185.009,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898279


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INVEO 58,30 51.934.173 % 10,00  
YESIL 151,80 95.258.487 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.963 3.008 -31,00  
Tam 2.953 3.028 -28,77  
Yarım 1.427 1.465 -13,92  
Çeyrek 716 732 -6,96  
Gümüş.Ons 26,67 26,72 -0,49  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,13  
B. Petrol 55,18 55,18 0,80  
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