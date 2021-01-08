***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKYA FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2020-4 GÜNCELGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.750,9 % 0,02139154Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.369,04 % 0,10224838Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.608,27 % 0,36173774Fon Yönetim Ücreti239.191,38 % 2,92231023Hisse Senedi Komisyonu13.304,01 % 0,16254116Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.531,43 % 0,01871018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.473,48 % 0,01800218Türev Araçlar Komisyonu1.663,5 % 0,02032374Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96,6 % 0,00118021TOPLAM GİDERLER296.988,61 % 3,62844536DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.185.009,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898279BIST