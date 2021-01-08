***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 15:03
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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08.01.2021
Açıklama
KRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2020-4 GÜNCEL
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.391,6 % 0,01961898
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.201,28 % 0,02517379
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.698,01 % 0,25077163
Fon Yönetim Ücreti
477.165,52 % 1,46465717
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
290,43 % 0,00089147
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.821,68 % 0,04242558
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.473,48 % 0,00452284
Türev Araçlar Komisyonu
17.402,1 % 0,05341566
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.961,32 % 0,12266107
TOPLAM GİDERLER
646.405,42 % 1,98413819
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.578.649,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898280
BIST
15:091.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:097,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:099,0021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:09446,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,07
|Açılış
|: 446,96
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:07
|INVEO
|58,30
|52.050.773
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.843.599
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,70
|1.829.236.295
|% 8,48
|
|EKGYO
|2,51
|1.626.603.379
|% -3,46
|
|THYAO
|12,91
|1.219.965.308
|% 1,81
|
|SISE
|7,45
|1.085.004.352
|% 0,95
|
|OTKAR
|423,00
|1.008.208.462
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,51
|1.626.603.379
|% -3,46
|
|SKBNK
|1,58
|346.859.683
|% 1,94
|
|PETKM
|5,26
|810.544.881
|% 0,19
|
|SISE
|7,45
|1.085.004.352
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|261.081.192
|% -0,54
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3440
|7,3496
|% 0,02
|
|Euro
|8,9988
|9,0067
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9487
|9,9986
|% 0,14
|
|Frank
|8,2721
|8,3220
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,04
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,75
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|0,84
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, TSKB
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 9 artarak (% 0.87 ) 1, 378
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, OLMIP, CMENT, KAPLM, IZTAR, ISBIR, NETAS, YESIL, RODRG, INVEO
-
15:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, DIRIT, SNKRN, BALAT
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15:18
ARDYZ, ORMA, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında