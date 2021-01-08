***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021AçıklamaKRC FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2020-4 GÜNCELGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.391,6 % 0,01961898Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.201,28 % 0,02517379Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.698,01 % 0,25077163Fon Yönetim Ücreti477.165,52 % 1,46465717Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu290,43 % 0,00089147Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.821,68 % 0,04242558Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.473,48 % 0,00452284Türev Araçlar Komisyonu17.402,1 % 0,05341566Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.961,32 % 0,12266107TOPLAM GİDERLER646.405,42 % 1,98413819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.578.649,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898280BIST