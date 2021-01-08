***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020AçıklamaKRS FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.341,83 % 0,01327506Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti24.751,77 % 0,01615298Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri230.651,58 % 0,15052298Fon Yönetim Ücreti1.412.210,75 % 0,92160724Hisse Senedi Komisyonu351,49 % 0,00022938Tahvil Bono Komisyonu346,25 % 0,00022596Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.171,84 % 0,01642712Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar94.467,69 % 0,06164951Türev Araçlar Komisyonu25.746,84 % 0,01680236Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.679.828,94 % 1,09625459TOPLAM GİDERLER3.513.868,98 % 2,29314718DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.233.468,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898267BIST