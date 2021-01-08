***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 14:55
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklama
KRS FON GİDER BİLGİLERİ 2020 4. DÖNEM
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.341,83 % 0,01327506
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
24.751,77 % 0,01615298
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
230.651,58 % 0,15052298
Fon Yönetim Ücreti
1.412.210,75 % 0,92160724
Hisse Senedi Komisyonu
351,49 % 0,00022938
Tahvil Bono Komisyonu
346,25 % 0,00022596
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.171,84 % 0,01642712
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
94.467,69 % 0,06164951
Türev Araçlar Komisyonu
25.746,84 % 0,01680236
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.679.828,94 % 1,09625459
TOPLAM GİDERLER
3.513.868,98 % 2,29314718
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
153.233.468,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898267
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0151
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05434,13
En Yüksek
|Değişim
|: -3,96%
|| -17,91
|Açılış
|: 434,13
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
434,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3732
|% 0,34
|
|Euro
|8,9969
|9,0075
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9510
|10,0009
|% 0,16
|
|Frank
|8,2641
|8,3139
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9553
|1,9651
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-77,57
|
|Altın Gr.
|435
|435
|-16,82
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-2,53
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,84
|-0,58
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|1,11
|